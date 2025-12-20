×
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Çatalca Belediyesi mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan  aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 30/12/2025 Salı günü saat  11.00 'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.
1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç 29/12/2025 pazartesi günü  saat 17.00' a (mesai bitimi) kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.
2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler: Nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi, tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, UETS Adresi, (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler noter onaylı vekâletname getireceklerdir.
Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, UETS Adresi, (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.
3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.
5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.
6-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.
7-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.
8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra NoMahalle
Mevkii/No		Kullanım ŞekliKira  SüresiMuhammen Bedel (Aylık)Geçici Teminat
1Celepköy Mah. Mesken Sk. No:19ADükkan3 Yıl7.000,00TL7.560,00TL
2Fehatpaşa Mah. Gündoğdu Sk. No:7Dükkan3 Yıl5.000,00TL5.400,00TL
3Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. Dış Kapı No: 1 -  İç Kapı No:202 – Bağımsız Bolüm No: 16Dükkan5 Yıl25.000,00TL45.000,00TL
4Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 5. Kat. Dış Kapı No: 1 -  İç Kapı No:504 – Bağımsız Bolüm No: 44Dükkan5 Yıl120.000,00TL216.000,00TL
5Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. No:59EDükkan3 Yıl2.000,00TL2.160,00TL
6İhsaniye Mah. 142 ada 1 parsel (9.832,71m²)Tarla3 Yıl1 Yıllık
25.000,00TL		2.250,00TL
7Kabakça Mah. Cemal Ogan Sk. No:80/1Dükkan3 Yıl10.000,00TL10.800,00TL
8Kabakça Mah. Akşemsettin Cad. 1. Kat No: 1Dükkan3 Yıl3.000,00TL3.240,00TL
9Kestanelik Mah. Kalender Sk. No:1/1Konut3 Yıl1.000,00TL1.080,00TL
10Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. No:60CKahvehane3 Yıl10.000,00TL10.800,00TL
11Kestanelik Mah. 281 ada 10 parselin batısında kalan (1.000,00m²)Boşluk Alan3 Yıl1 Yıllık
50.000,00TL		4.500,00TL
12Kestanelik Mah. 281 ada 8 parselin kuzeyinde kalan (740,00m²)Boşluk Alan3 Yıl1 Yıllık
37.500,00TL		3.375,00TL

                                                                                                                                                            
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02364352