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ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 00:00

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI


Çatalca Belediyesi mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan  aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 01/07/2025 Salı günü saat  11.00 'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45'inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.
1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç 30/06/2025 pazartesi günü  saat 17.00' a (mesai bitimi) kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.
2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler: Nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi, tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler noter onaylı vekâletname getireceklerdir.
Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.
3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.
5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.
6-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.
7-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.
8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra NoMahalle
Mevkii/No		Kullanım ŞekliKira  SüresiMuhammen Bedel (Aylık)Geçici Teminat
1Çanakça Mah. Karacaköy Cad. 166ADükkan3 Yıl8.000,00-TL8.640,00-TL
2Çiftlikköy Mah. 119 ada 1 parsel (4217,76m²)Tarla3 Yıl1 Yıllık
10.000,00- TL		900.00-TL
3Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. 1 Büfe3 Yıl4.000,00-TL4.320,00-TL
4Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. 17BDükkan3 Yıl8.000,00-TL8.640,00-TL
5Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. 75BDükkan3 Yıl2.500,00-TL2.700,00-TL
6Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. 62ADükkan3 Yıl12.000,00-TL12.960,00-TL
7Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 201Dükkan5 Yıl25.000,00-TL45.000,00-TL
8Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 202Dükkan5 Yıl28.000,00-TL50.400,00-TL
9Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 207Dükkan5 Yıl40.000,00-TL72.000,00-TL
10Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 208Dükkan5 Yıl40.000,00-TL72.000,00-TL
11Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 3. Kat. 304Dükkan5 Yıl70.000,00-TL126.000,00-TL
12Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. 178ADükkan3 Yıl8.000,00-TL8.640,00-TL
13Oklalı Mah. Berkant Sk. 1. Kat. 6Konut3 Yıl3.000,00-TL3.240,00-TL
14Oklalı Mah. Berkant Sk. 4ADükkan3 Yıl5.000,00-TL5.400,00-TL
15Muratbey Mah. 189 ada 20 parsel (9107,45m²)Arsa3 Yıl1 Yıllık
2.160.000,00- TL
194.400,00-TL
16Karacaköy Mah. Karacaköy Cad. 695Büfe3 Yıl7.500,00-TL8.100,00-TL
17Kabakça Mah. Cengizhan Sk. 13Dükkan3 Yıl8.000,00-TL8.640,00-TL
18Kabakça Mah. Cengizhan Sk. 13ADükkan3 Yıl3.000,00-TL3.240,00-TL
19Kabakça Mah. Cengizhan Sk. 11/ADükkan3 Yıl4.000,00-TL4.320,00-TL
20Kabakça Mah. Hanice Cad. 242/1Dükkan3 Yıl9.000,00-TL9.720,00-TL
21Kabakça Mah. Cengizhan Sk. 11BDükkan3 Yıl3.500,00-TL3.780,00-TL
22Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 337CDükkan3 Yıl10.000,00-TL10.800,00-TL

                                                                                                                                                            
İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02243920