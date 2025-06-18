ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI



Çatalca Belediyesi mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 01/07/2025 Salı günü saat 11.00 'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45'inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç 30/06/2025 pazartesi günü saat 17.00' a (mesai bitimi) kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi, tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler noter onaylı vekâletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.

7-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.

8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No Mahalle

Mevkii/No Kullanım Şekli Kira Süresi Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat 1 Çanakça Mah. Karacaköy Cad. 166A Dükkan 3 Yıl 8.000,00-TL 8.640,00-TL 2 Çiftlikköy Mah. 119 ada 1 parsel (4217,76m²) Tarla 3 Yıl 1 Yıllık

10.000,00- TL 900.00-TL 3 Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. 1 Büfe 3 Yıl 4.000,00-TL 4.320,00-TL 4 Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. 17B Dükkan 3 Yıl 8.000,00-TL 8.640,00-TL 5 Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. 75B Dükkan 3 Yıl 2.500,00-TL 2.700,00-TL 6 Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. 62A Dükkan 3 Yıl 12.000,00-TL 12.960,00-TL 7 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 201 Dükkan 5 Yıl 25.000,00-TL 45.000,00-TL 8 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 202 Dükkan 5 Yıl 28.000,00-TL 50.400,00-TL 9 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 207 Dükkan 5 Yıl 40.000,00-TL 72.000,00-TL 10 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. 208 Dükkan 5 Yıl 40.000,00-TL 72.000,00-TL 11 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 3. Kat. 304 Dükkan 5 Yıl 70.000,00-TL 126.000,00-TL 12 Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. 178A Dükkan 3 Yıl 8.000,00-TL 8.640,00-TL 13 Oklalı Mah. Berkant Sk. 1. Kat. 6 Konut 3 Yıl 3.000,00-TL 3.240,00-TL 14 Oklalı Mah. Berkant Sk. 4A Dükkan 3 Yıl 5.000,00-TL 5.400,00-TL 15 Muratbey Mah. 189 ada 20 parsel (9107,45m²) Arsa 3 Yıl 1 Yıllık

2.160.000,00- TL

194.400,00-TL 16 Karacaköy Mah. Karacaköy Cad. 695 Büfe 3 Yıl 7.500,00-TL 8.100,00-TL 17 Kabakça Mah. Cengizhan Sk. 13 Dükkan 3 Yıl 8.000,00-TL 8.640,00-TL 18 Kabakça Mah. Cengizhan Sk. 13A Dükkan 3 Yıl 3.000,00-TL 3.240,00-TL 19 Kabakça Mah. Cengizhan Sk. 11/A Dükkan 3 Yıl 4.000,00-TL 4.320,00-TL 20 Kabakça Mah. Hanice Cad. 242/1 Dükkan 3 Yıl 9.000,00-TL 9.720,00-TL 21 Kabakça Mah. Cengizhan Sk. 11B Dükkan 3 Yıl 3.500,00-TL 3.780,00-TL 22 Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 337C Dükkan 3 Yıl 10.000,00-TL 10.800,00-TL



İLAN OLUNUR.

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