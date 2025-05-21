ÇATALCA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇATALCA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/575 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/575 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Elbasan Mahallesi, 112 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1-Taşınmaz malikleri: Cemal Kurt, Halide Elmalı, Haluk Elmalı, Hanife Elmalı, Mehmet Kurt, Uğur Çalışkan ve Yasin Yücel

2-Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

3-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler,

4-2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.

Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.14/04/2025

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