ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2003/489 Esas

KARAR NO : 2005/24

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar , ABDULLAH PEKAÇAN, ALİ PEKAÇAN, ASUMAN PEKAÇAN, BURAK PEKAÇAN, CEMAL PEKAÇAN, CEZMİ PEKAÇAN, FİGEN GÜÇSAL, FÜSUN PEKAÇAN, MEHMET SEYFETTİN AYKILIÇ, MERAL SADİ, ZÜHAL AKTAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 01/06/2022tarih, 2021/3195 esas, 2022/5136 karar sayılı ilamı ile "Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve ilâmda belirlenip dayanılan gerektirici sebeplere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile Usul ve Kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, harçtan muaf olduğundan Hazineden harç alınmasına yer olmadığına" karar verilmiş,

Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Merve YÖRÜKLÜ tarafından mahkememize sunulan 07/07/2022 tarihli dilekçe ile Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin ilamına karşı süresi içerisinde "Karar Düzeltme Yoluna" gidilmiş,

Davalılar Abdullah PEKAÇAN, Ali PEKAÇAN, Cemal PEKAÇAN, Cezmi PEKAÇAN ve Mehmet Seyfettin AYKILIÇ'a gösterilen adreslerinde tebliğat yapılamamış ve geçerli adresleri de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan; Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 01/06/2022 tarih, 2021/3195 esas, 2022/5136 karar sayılı ilam ıile Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Merve YÖRÜKLÜ tarafından sunulan 07/07/2022 tarihli Karar Düzeltme Dilekçesinin tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

HMK 394/5 ve 341/1 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde "Karar Düzeltme" yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur. 10/03/2025

EKİ:

*- Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 2021/3195 esas, 2022/5136 karar sayılı ilam sureti

*- Av. Merve YÖRÜKLÜ tarafından sunulan 07/07/2022 tarihli Karar Düzeltme dilekçesi

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