ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/43 Esas

DAVACI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Davacı tarafından açılan gaiplik nedeniyle Maliye Hazinesi adına tescil davasında yapılan yargılamada; İstanbul İli Çatalca İlçesi Gökçeali Mah 151 ada 21 parsel sayılı taşınmazın malikleri Osman, Nesibe, Mutuş kızı Ayşe ve Mutuş kızı Emine hakkında Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/11/2013 tarih ve 2013/118E. 2013/738K. Sayılı kararı ile İstanbul Defterdarlığının Yönetim Kayyımı olarak tayin edildiği, anılan kararın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Osman, Nesibe, Mutuş kızı Ayşe ve Mutuş kızı Emine’nin ortaya çıkmadığı gibi kendilerinden haber de alınamadığı, mirasçılarının da ortaya çıkmadığı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’nun 588 inci maddesi uyarınca Osman, Nesibe, Mutuş kızı Ayşe ve Mutuş kızı Emine’nin gaipliği ile taşınmazdaki hisselerinin Maliye Hazinesi adına tescil talebiyle dava açıldığı, duruşma gününün 06/02/2025 günü saat 10:20 olduğu, ilanen tebliğ olunur.”

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