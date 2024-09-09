ÇARŞAMBA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

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ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
|SIRA NO
|TAŞINMAZ NO
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CİNSİ
|ADA / PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
|HAZİNE HİSSESİ (m²)
|SATILACAK YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
|FİİLİ DURUM
|İMAR DURUMU
|MUHDESAT BEDELİ (TL)
|TAŞINMAZ BEDELİ (TL)
|TAHMİNİ BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|55060104710
|ÇARŞAMBA
|ÇINARLIK
|ARSA
|274 / 1
|1159,30
|TAM
|1159,30
|İŞGALLİ (TEK KATLI KONTEYNIR)
|KONUT ALANI
|272.781,60
|4.062.218,40
|4.335.000,00
|867.000,00
|26.09.2024
|14:00
|2
|55060104670
|ÇARŞAMBA
|ÇINARLIK
|ARSA
|259 / 3
|981,00
|TAM
|981,00
|İŞGALLİ (BAHÇE VE GARAJ)
|KONUT ALANI
|…….
|3.540.000,00
|3.540.000,00
|708.000,00
|26.09.2024
|14:45
|1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yazılı tarih ve saatlerde belirtilen tahmini bedel üzerinden Çarşamba Milli Emlak Şefliği ihale odasında toplanacak komisyonca ihalesi yaplacaktır.
|2- Satışı yapılacak taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Çarşamba Milli Emlak Şefliği servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyenlerin;
|4- IBAN numarasına yatırılan geçici teminatlara ilişkin olarak ilgilisinin Çarşamba Malmüdürlüğünden "Muhasebe İşlem Fişi" alınması zorunludur. Muhasebe İşlem Fişinin diğer belgelerle birkilte komisyona verilmesi gerekmektedir.
|5- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
|6-Satılacak taşınmaz mal için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödeneceği gibi, 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek 1/4 peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir.İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Ayrıca taşınmaz satış bedeli üzerinden 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
|7- Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
|8- 1 ve 2. sıradaki taşınmazlar üzerindeki muhdesatlar işgalcileri tarafından yapılmıştır. 1 nci sırada yazılı taşınmaz üzerindeki muhdesatlar 19/07/2003 tarihinden sonra yapıldığından Hazineye ait olması nedeniyle muhdesat bedeli hesaplanmıştır.
|9- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır.Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
|10- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
|11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.samsun.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
|İrtibat No: 0 362 833 35 20 İlan Olunur.
#ilangovgr Basın no ILN02084839