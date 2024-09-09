×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ÇARŞAMBA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

ÇARŞAMBA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 00:00

 

 

ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA NOTAŞINMAZ NOİLÇESİMAHALLESİ CİNSİ ADA / PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²)  HAZİNE HİSSESİ (m²)  SATILACAK YÜZÖLÇÜMÜ (m²) FİİLİ DURUMİMAR DURUMUMUHDESAT BEDELİ (TL)TAŞINMAZ BEDELİ (TL)TAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
155060104710ÇARŞAMBAÇINARLIK ARSA 274 / 11159,30TAM1159,30İŞGALLİ       (TEK KATLI KONTEYNIR)KONUT ALANI272.781,604.062.218,404.335.000,00867.000,0026.09.202414:00
255060104670ÇARŞAMBAÇINARLIK ARSA 259 / 3981,00TAM981,00İŞGALLİ (BAHÇE VE GARAJ)KONUT ALANI…….3.540.000,003.540.000,00708.000,0026.09.202414:45
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen  taşınmazların  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yazılı tarih ve saatlerde  belirtilen tahmini bedel üzerinden Çarşamba Milli Emlak Şefliği ihale odasında  toplanacak komisyonca ihalesi yaplacaktır.
2- Satışı yapılacak taşınmaza  ait şartname mesai saatleri içerisinde Çarşamba Milli Emlak Şefliği servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

3-  İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
b) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
c) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Çarşamba Müdürlüğü veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Çarşamba Şubesindeki İban TR620001000225000010005775 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz],
ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. 

4- IBAN numarasına yatırılan geçici teminatlara ilişkin olarak ilgilisinin Çarşamba Malmüdürlüğünden "Muhasebe İşlem Fişi" alınması zorunludur. Muhasebe İşlem Fişinin diğer belgelerle birkilte komisyona verilmesi gerekmektedir.
5- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
6-Satılacak taşınmaz mal için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödeneceği gibi, 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek 1/4 peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir.İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Ayrıca taşınmaz satış bedeli üzerinden 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
7- Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
8-  1 ve 2.  sıradaki taşınmazlar üzerindeki muhdesatlar işgalcileri tarafından yapılmıştır. 1 nci sırada yazılı taşınmaz üzerindeki muhdesatlar 19/07/2003 tarihinden sonra yapıldığından Hazineye ait olması nedeniyle muhdesat bedeli hesaplanmıştır.  
9- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır.Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
10-  Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 
11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler  www.samsun.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.                                   
 İrtibat No: 0 362 833 35 20                                        İlan Olunur.

#ilangovgr Basın no ILN02084839