ÇARŞAMBA KADASTRO MAHKEMESİ

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΣΑΡΣΑΜΠΑ

Αριθμός: 1968/3 Βασίκου 23.01.2026 Θέμα : Ανακοίνωση της αιτιολογικής δικαστικής απόφασης στους Τανάς Κοτσαπόλο, Δημήτρο Κοτσαπόλο,Τόμα Κοτσαπόλο και Ζωϊτσα Κοτσαπόλο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της κτηματολογικής υπόθεσης που εκδίκαστηκε στο δικαστήριο μας μεταξύ των εναγόντων ΑΛΙ ΝΕΤΖΑΤ ΓΕΜΕΝΙΤΖΙΛΕΡ – και λοιπών και των εναγομένων ΑΡΙΦΕ ΣΟΥΒΕΪΝΤΑ ΕΜΙΡΛΙ και λοιπών,

Επειδή κατανοήθηκε ότι, δεν κατέστη δυνάτον να γίνει επίδοση στους ενάγοντες Δημήτρο

Κοτσαπόλο (Αριθμός Τουρκικής Υπηκοότητας: 15113365410) Τανάς Κοτσαπόλο (Αριθμός

Τουρκικής Υπηκοότητας: 15116365356), Τόμας Κοτσαπόλο (Αριθμός Τουρκικής Υπηκοότητας:

15122365128) και στη Ζωϊτσα Κοτσαπόλο (Αριθμός Τουρκικής Υπηκοότητας: 15110365574) αν και έχει αποσταλεί επίδοση σε όλες υπαρχούσες διεύθυνσεις τους, αποφασίστηκε η παρακάτω εκδοθείσα αιτιολγοημένη απόφαση να επιδοθεί με ανακοίνωση, αναφορικά με την αγωγή που ασκήθηκε από τον ενάγοντα Μεχμέτ Κεμάλ Γεμενιτζίλερ το 1952 στο δικαστήριο μας η αποία αφορά το ακίνητο που βρίσκεται στη τοποθεσία Okul civarı Mevkii της Επαρχίας Τσαρσάμπα του Νομού Σαμσούν με παλιό υπ'αριθ. 232 τεμάχιο (Το υπ'αριθμ. νέο τεμάχιο 8, 9 της ζώνης 110) η οποία έχει ως έξης: «ΝΑ ΑΠΟΡΡΥΦΘΕΙ η αγωγή, και,

1. Το ακίνητο που αποτελεί αντικείμενο της υπόθεσης ευρισμκομένο στη τοποθεσία Okul Civarı Mevkii της Επαρχίας Çarşamba του Νομού Samsun με παλιό υπ'αριθ. 232 τεμάχιο (Το υπ'αριθ. νέα τεμάχια 8, 9 της ζώνης 110) ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΝΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤA ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Με τα συνόρα και το εμβαδόν που αναφέρουνται στη έκθεση εφαρμογής 22/Α), 2. Τα δικαστικά τέλη και τα τέλη της δικαστικής απόφασης ποσού 269,85 ΤΛ. βάση της ημερομηνίας έκδοσης απόφασης να εισπραχθούν από τους ενάγοντες από κοινού και εις ολόκληρον και να καταχωρηθούν ως έσοδα στο δημόσιο ταμείο,

3. Να επιδοθεί η δικαστική απόφαση αυτεπαγγέλτως στους διαδίκους σύμφωνα με το άρθρο 32/1 του υπ'αριθ. 3402 νόμο,

4. Τα δικαστικά έξοδα που έχουν ξοδευθεί από τους ενάγοντες να βαρύνουν στους ιδίους,

5. Όταν τελεσιδικήσει η δικαστική απόφαση όλοι η δικογραφία να αποσταλεί και να παραδοθεί στη Κτηματολογική Διεύθυνση για να γίνει η απαιτουμένη καταχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 32/2 του υπ'αριθ. 3402 Κώδικα Κτηματολογίου,

6. H προκαταβολή εξόδων που έχει καταθεθεί από τον ενάγοντα και έχει περισσέψει, να επιστραφεί στον ενάγοντα όταν τελεσιδικήσει η απόφαση,

7. Tα συνολικά δικαστικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των 8.607,30 ΤΛ. και έχουν ξοδευθεί από το κονδύλιο επ'αυτοφώρω τα οποία αποτελόύνται από τα έξοδα επίδοσης και τα έξοδα ηλεκτρονικής επίδοσης 367,00 ΤΛ, την αμοιβή πραγματογνώμονα 5.650,009 ΤΛ για τις αναγνωρίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τα έξοδα μεταφοράς αυτοκινήτων 1.120,00 ΤΛ, τα τέλη αναγνώρισης 195,40 ΤΛ και 1274,90 ΤΛ να εισπραχθούν από τους ενάγοντες από κοινού και εις ολόκληρον και να καταχωρηθούν ως έσοδα στο δημόσιο ταμείο,

8. Επειδή η εναγομένη Γενική Διεύθυνση της Τουρκικής Εταιρείας Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (TEİAŞ) στην υπόθεση έχει αντιπροσωπευθεί. διά πληρεξουσίου, λαμβάνοντας υπόψη το περιοχομένο της δικογραφίας, τη παρακολούθηση της δικογραφίας, των υποβληθεισών αιτήσεων, της συμμετοχής στην έρευνα και τα άλλα κριτήρια, τον κόπο και τις ώρες εργασίας που απαιτήθηκαν, η αμοιβή πληρεξουσιότητας των 2.000,00 ΤΛ. να εισπραχθεί από τους βασικούς ενάγοντες και τους ενάγοντες συγχώνευσης από κοινού και εις ολόκληρον υπό τον όρο μη επανάληψης και να πληρωθεί στη υπηρεσία TEİAŞ. σύμφωνα με το άρθρο 31 του υπ'αριθ. 3402 Κώδικα.» Η ανώτερω αιτιολογική απόφαση επίδίδεται με ανακοίνωση στους αναφερομένους ενάγοντες με αναγνώριση του δικαιώματας άσκησης αναίρεσης ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έντος της προθεσμίας δυο εβδομάδων από την ημερομηνία της επίδοσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κώδικα Επίδοσης.

