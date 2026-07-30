T.C. ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİ'NDEN İLAN

ESAS NO : 2022/598 Esas 29/07/2026

KARAR NO : 2025/681

DAVALI : FARGANA KURABAYOVA

SON ADRES : GUBA İLÇESİ SUSAY KÖYÜ NO:22 SURAY / GUBA AZEYBAYCAN

Davacı FEDAİ TURAN ile Davalı FERGANA KURABAYOVA arasında görülmekte olan Boşanma'ya ilişkin davada verilen 18/11/2025 tarihli karar sonucunda;

1- Davanın KABULÜ ile;

-Samsun ili Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi Cilt No:**, Hane No:**4, Bsn:*8'de nüfusa kayıtlı, 31******652 Tc Kimlik numaralı davacı FEDAİ TURAN ile Azerbaycan Cumhuriyeti Uyruklu davalı FARGANA KURABAYOVA'NIN TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Dosya adli yardım talepli olarak açıldığından dava başında alınması gereken 615,40 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin maktu harç olmak üzere toplam 1.230,80 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3- Dosya adli yardım talepli olarak açıldığından suç üstü ödeneğinden karşılandığı anlaşılan 24,00 TL tebligat ücreti, 200,00 TL yurt dışı tebligat harcı, 770 TL tercüme ücreti, 13.214,77 TL ilanen tebligat ücreti olmak üzere toplam 14.008,77 TL masrafın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4- Davacı taraf dava ve duruşmada kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlülükte bulunan AAÜT uyarınca 45.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Adresi tespit edilemeyen Davalı FARGANA KURABAYOVA'ya iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bundan sonra ki 2 hafta içinde karar istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02521435