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ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİ

ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 00:00

T.C. ÇARŞAMBA AİLE MAHKEMESİ

06/11/2024

Sayı : 2024/151 Esas 

Konu : İLAN METNİ

Davacı, TUĞBA SARIKÖSE ile Davalı , MERT YILDIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Katılım Nafakası) davasında, 573*****160 TC kimlik numaralı 1985 doğumlu DAVALI MERT YILDIZ'A tüm aramalara rağmen tebligat yapılamadığından adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Nafaka (Katılım Nafakası) davasına, ''HMK 122, 126, 129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerinizi 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde mahkememize sunmanız gerektiği hususu'' ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02131892