ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ vekili Av. Mücahit YILMAZ tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların Esat - Tacalan - Güldere KÖK trafo binası ve enerji nakil hattı alanının kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı tarafından 13/10/2021 tarih, 31-3766 ve 31-3687sayılı Kamulaştırma Kararı alındığı,

2. Kamu yararı kararının, TEDAŞ’ın 13/12/2023 tarih, 566955 ve 05/09/2024 tarih, 1104482 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,

6. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmesinin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ

1- Samsun, Çarşamba, Güldere, 106 ada 1 parselin tamamı. Vasfı: Tarla, Fındık Bahçesi Malikleri: Kamil, Ayşe, Şeker PALA, Esas:2024/84

2- Samsun, Salıpazarı, Tahnal, 203 ada 3 parsel 186,90m², Vasfı: Fındıklık, Malikleri: Aysel, Melek, Necati, Ünzile, Zeynep KÖSEOĞLU Esas: 2024/249

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