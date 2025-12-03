ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/896 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

Davacı tarafından açılan miras bırakan Yaşar Şahin'in mirasçılık belgesi istemli davada verilen ara karar gereğince;

Samsun ili Çarşamba ilçesi Kurtahmetli mahallesi 102 ada 26 parsel ile Samsun ili Çarşamba ilçesi Gökçeli mahallesi 110 ada 38 parsel sayılı taşınmazların maliki YAŞAR ŞAHİN'in mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda kendisine ulaşılamadığından ve kanuni mirasçısı tespit edilemediğinden muris YAŞAR ŞAHİN'in kanuni mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin, TMK'nın 594. Maddesi gereğince; işbu ilanın 2. kez yayımlandığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere, murisin mirasının devlete geçeceği hususu ilan olunur.

