İ L A N

T.C. ÇARŞAMBA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/402 Esas 13.06.2025

Konu : GAİPLİK

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Köksal SEPETÇİ dava dilekçesinde özetle; annesi Selma Sepetçi'nin ilk olarak 2006 yılında kaybolduğunu, daha sonra 2009 yılında yakınları tarafından bulunduğunu ancak 2009 yılında Çarşamba/SAMSUN'a gitmek üzere evden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını belirterek 19 yıldır kayıp olan Selma Sepetçi hakkında gaiplik kararı verilmesini talep etmiş olduğu anlaşılmakla, aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı olan SELMA SEPETÇİ'nin sağ olup olmadığını, adresini bilen; kendisini gören ve hakkında bilgi sahibi olanların veya bizzat gaipliği istenilen kişinin TMK'nın 33/2.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Çarşamba 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/402 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, yapılacak ilanlardan sonuç alınamaması halinde Selma Sepetçi'nin gaipliğine karar verileceği ilan olunur.13.06.2025

GAİPLİĞİ İSTENİLEN KİŞİNİN

TC KİMLİK NO : 23882073092

ADI SOYADI : SELMA SEPETÇİ

BABA ADI : HALİL

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 01/11/1965

DOĞUM YERİ : TEKİRDAĞ

İKAMETGAH ADRESİ : Orta Mah. Güney Geçidi Sk. No:14/1 Çarşamba / SAMSUN

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