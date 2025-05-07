ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/276 Esas

DAVACI :BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI :BAYRAM ALİ KALAK -***81201***-Herbartstr.1 8004 Zürich /İSVİÇRE (Bilinen adres)

Davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasında yurt dışı tebligatın adresinize gönderildiği ancak adresinizde bulunmadığınız/ikamet etmediğinizden iade döndüğü bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ mazbatası;"6100 Sayılı HMK'nın 317/2, 122 ve 128. maddeleri uyarınca, ekte gönderilen dava dilekçesine karşı iki hafta içinde HMK'nın 129. maddesindeki tüm unsurları içerir şekilde cevap dilekçesi vermeniz, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK'nın 318, 140/5 maddeleri gereği tanıklar ve tüm delillerin bildirmesi hususu ihtar olunur."

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02219261