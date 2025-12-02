ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/106 Esas

DAVACI :FİLİZ YALÇIN-***81567***- Mackenheım /Fransa Cumhuriyeti

DAVALI :DİLBER YALÇIN-***23566***- 11 Rue Charleviox De Villiers 332 60 La Teste De Buch/ FRANSA (Bilinen Adres)

Davacı tarafından aleyhinize açılan vasiyetnamenin tenfizi davasının ön inceleme duruşmasının 05/03/2026 günü saat 10:00'da yapılacak olduğundan ön inceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ mazbatası; "HMK'nın 139. maddesi uyarınca belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacak olup sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, geçerli bir özrünüz olmadan gelmediğiniz takdirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu tebligat tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız hususu ihtar olunur."

"Bu hususların 2 haftalık kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur."

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02348243