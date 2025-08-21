T.C.ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/276 Esas

DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : BAYRAM ALİ KALAK -***81201***-Herbartstr.1 8004 Zürich /İSVİÇRE (Bilinen adres)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının ön inceleme duruşmasının 21/10/2025 günü saat 09:50'de yapılacak olduğundan ön inceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ mazbatası; "HMK'nın 322, 139 ve maddeleri uyarınca belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacak olup sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, geçerli bir özrünüz olmadan gelmediğiniz taktirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu tebligat tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız hususu ihtar olunur."

"Bu hususların 2 haftalık kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur."

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02281068