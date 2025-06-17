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T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/302 Esas

DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI PETROL TAŞIMACILIK

DAVALILAR :

1- MUHARREM SIRMA-***17682***- BERGGATE12 BOCHUM44809 9893 ALMANYA

2- SELMA YAMAN-***65690***-RASTENBURGER STR. 12 BOCHUM 44809 9893 ALMANYA

Davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasının ön inceleme duruşmasının 21/10/2025 günü saat 10:15'de yapılacak olduğundan ön inceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ mazbatası;"HMK'nın 322, 139 ve maddeleri uyarınca belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacak olup sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, geçerli bir özrünüz olmadan gelmediğiniz taktirde duruşmanın yokluğunuzda yapılacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu tebligat tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız hususu ihtar olunur."

"Bu hususların 2 haftalık kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur."

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02243007