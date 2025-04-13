T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2024/106 Esas

DAVACI :FİLİZ YALÇIN-***81567***- Mackenheım /Fransa Cumhuriyeti

DAVALI :HÜLYA SARIKAYA-***43652***-Bruderholzstr Reinach/İsviçre (Bilinen Adres)

Davacı FİLİZ YALÇIN tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasında tarafınıza konsolosluk aracılığıyla yapılan tebligatın 30/07/2024 tarihinde adresinize gönderildiği evde bulunamamanız nedeniyle posta kutunuza bırakılan notla bilgi verildiği, ancak bekletilme süresi sonunda alınmayan zarfın iade edilmesi nedeniyle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ mazbatası;"İşbu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 127.maddesi uyarınca iki haftalık süre içinde HMK'nın 129.maddesindeki unsurları içerir sekilde ve ilk itirazlarınızla birlikte cevap dilekçesi vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde HMK'nın 128.maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdügü vakıaların tamamını inkar etmis sayılacağınız, HMK'nın 318, 140/5 maddeleri gereği tanıklar ve tüm delillerin bildirmesi hususu ihtar olunur."

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02204757