ÇANKIRI ILGAZ GAZİ DEDE MAHALLESİ 503 ADA 12 VE 13 NOLU PARSEL SATIŞI

1-İlçemiz (Ilgaz) tapunun Gazi Dede Mahalle, G31-A-08-D-3-A imar paftasında 503 ada 12 no.lu 9.592,59m2 lik parsel ve 503 ada 13 no.lu 9.557,84m2lik parsel Arsa vasıflı, imarda Ayrık yapı nizamı, Emsal:0,50 Y en çok 9,0 metre, KSS (Küçük Sanayi Sitesi Alanı) olan taşınmazlar2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif artırma sureti ilesatılacaktır.



2-İhale 04.08.2023 Cuma günü saat 14.30 da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.



3-İhale konusu 503 ada 12 no.lu 9.592,59m2 lik parsel ve 503 ada 13 no.lu 9.557,84m2lik parsellerin 1 m2’sinin muhammen satış bedeli KDV.hariç 1.000,00 TL. dir. İhaleye iştirak edenlerden toplam m2 muhammen satış bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.



4-İhaleye gireceklerin 04.08.2023 Cuma günü saat 14.30 ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırarak ihaleye iştirak belgesini almak ve kendi adlarına ihaleye girenler kimlik bilgilerini, şirket adına girenler yetki belgesini ve başkası adına girenler vekâletnameyi ibraz etmek zorundadırlar.



5-İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemizden 500 TL karşılığı temin edebilir.



6-İhale komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İlanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01863628

