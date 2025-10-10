ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ

(Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden)



1- Çankırı İli, Eldivan İlçesi, Alva Köyü 109 Ada 357 Parselde Kredi Ve Yurtlara Ait Binalar, Merkez, Karatekin Mah. 522 Ada 166 Parselde Eski Tuz Fabrikası Tesisi, Korgun İlçesi, Uludağ Mah. 364 Ada 2 Parselde Karakol Hizmet Binası ve Ilgaz İlçesi Şentepe Mah. 416 Ada 26 Parselde Tsm, 112 Ashi Ve Loj. olmak üzere toplam 20.392 m2 kullanım alanı olan yapıların enkaz karşılığı yıkım işinin Muhammen Bedel Komisyonu tarafından belirlenen 6.200.000,00 TL bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2- İhale, Çankırı ili, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Nurettin Cinsoy Sokak. 60. Yıl İşhanı’nın 3. katında bulunan İl Encümeni salonunda, 23.10.2025 tarihinde Perşembe günü saat 11.20'de yapılacaktır.

3- İhaleye ait Şartname, mesai saatleri içerisinde, İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görülebilir, 1.000,00 TL bedelle temin edilebilir.



4-. Geçici teminat tutarı, muhammen bedelin % 3’ü olan 186.000,00 TL dir. Geçici teminat miktarı Çankırı İl Özel İdaresinin Çankırı Ziraat Bankası Şubesindeki 13892902-5005 nolu emanet hesabı veya Çankırı İl Özel İdaresi Ziraat Bankası Çankırı Şubesi İBAN- TR35 0001 0000 6913892902 5005 nolu hesabına yatırılacaktır

5- İhaleye girebilmek için aşağıdaki belgeler hazırlanarak ihale saatinden 1 (Bir) saat önce İhale Komisyonuna teslim edilecektir.

a-Çankırı İl Özel İdaresi adına alınmış olan Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya geçerliliği ihale şartnamesinde belirtilen limit içi ve süresiz ibaresi olan banka geçici teminat mektubu (veya ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler) ile ihale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair banka dekontu

b-Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c- Tebliğe esas İkametgah belgesi,

d- İstekli Şirket ise 2025 yılında alınmış kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, vb)

e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde 2025 yılında alınmış noter tasdikli vekaletname,

f- Muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili iş bitirme belgesi

g- Yer gördü belgesi

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden kaynaklanan teklifler işleme konulmayacaktır.



7- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakla serbesttir.



#ilangovtr Basın no ILN02310129