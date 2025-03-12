T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ (ARSA) SATIŞINA AİT İHALE İLANI

Madde 1- Aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. Aşağıdaki taşınmaz (arsa) satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarih ve saate kadar, Belediye hizmet binasının 5. katında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İhaleler Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:15 adresi 4. katta bulunan Çankırı Belediyesi Encümen toplantı salonunda aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Madde 2- Satışı yapılacak taşınmazların (arsa) bilgileri, ihale tarih ve saati;

İhale Tarihi: 24.03.2025

Mahallesi Ada Parsel Niteliği Alanı (m2) Emsal İhale Saati Karatekin 1149 2 Arsa (Konut + Ticari) 8.176,10 1.8 14:00 Muhammen Bedeli 73.584.900,00 TL. Geçici Teminat ( Muhammen Bedelin %3) 2.207.547,00 TL.

Madde 3- İhale ile ilgili şartnameler Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale şartname ve eklerini 2.000,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alması zorunludur.

Madde 4- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.

Gerçek Kişiler; 1) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi, 2) Noter Onaylı İmza Beyannamesi, Tüzel Kişiler; 1) Oda Kayıt Belgesi, 2) Ticaret Sicil Gazetesi, 3) Noter Onaylı İmza Sirküleri,

Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortak Koşullar;

1) Adres Beyanı,

2) Geçici Teminat,

3) Vekâleten girecekler içine Vekâletname ve Vekilin İmza Beyannamesi,

4) Ortak girişim olması durumunda Ortak Girişim Beyannamesi,

5) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

6) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

7) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer görme belgesi,

8) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan,

9) Teklif Mektubu.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02186374