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ÇANKIRI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/26 Esas

2023/194 Karar

Korunmaya ihtiyacı olan çocuk Mustafa Nadiri ile ihbar olunan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında görülmekte olan 5395 sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı dava sonucu, açılan davanın REDDİNE karar verildiğinin asile vekilin özel vekaletname sunmadığı, yetkisiz vekilin kararı istinaf ettiği, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yasal sürede kararı istinaf etmediğiniz ya da yapılan işlemleri kabul ettiğinizi bildirmediğiniz taktirde yetkisiz vekilin istinaf itirazlarının incelenemeyeceği tebligat yapılamayan korunmaya ihtiyacı olan çocuk Muhammet Haydar oğlu, Afgan uyruklu Mustafa Nadir'e ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

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