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ÇANAKKALE YENİCE SULH HUKUK MAHKEMESİ

ÇANAKKALE YENİCE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) SULH HUKUK MAHKEMESİ

14/05/2024

Sayı : 2024/472 Esas
Konu : GAİPLİK İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği talep edilen ZELİHA YILDIZ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/05/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 20665666052
ADI SOYADI : ZELİHA YILDIZ
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : AYİŞE
DOĞUM TARİHİ : 12/05/1949
DOĞUM YERİ : MANCILIK
İKAMETGAH ADRESİ: Karasu Küme Evleri No:61 İç Kapı No:2- Karasu Yenice/Çanakkale/ ÇANAKKALE

#ilangovtr Basın no ILN02088395