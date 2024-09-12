ÇANAKKALE YENİCE SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. YENİCE (ÇANAKKALE) SULH HUKUK MAHKEMESİ
14/05/2024
Sayı : 2024/472 Esas
Konu : GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği talep edilen ZELİHA YILDIZ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14/05/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 20665666052
ADI SOYADI : ZELİHA YILDIZ
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : AYİŞE
DOĞUM TARİHİ : 12/05/1949
DOĞUM YERİ : MANCILIK
İKAMETGAH ADRESİ: Karasu Küme Evleri No:61 İç Kapı No:2- Karasu Yenice/Çanakkale/ ÇANAKKALE
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