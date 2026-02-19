ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, NAMIKKEMAL Mahalle, 463 Ada, 12 Parsel, Konu taşınmaz; Parselin tapu kayıtlarındaki vasfı "Bahçeli Kargir Ev" olup 87,79 m2 yüzölçüme sahiptir. Parselin ön cephesi Muhtar Hüsnü Akkoyun Caddesi'ne cepheli, arka cephesi ise Bostanlar Sokak'a cepheli durumdadır. Parsel ayrıca Atatürk Caddesi'ne 2. Parsel konumundadır. Mahallinde yapılan tespit ile parsel üzerinde 50 m2 yüzölçümünde, 3-A yapı grubunda ve tek katlı yapı bulunmaktadır. Keşif gününde yapılan tespit ile taşınmazın işyeri olarak kullanılmış olduğu ancak içerisindeki Sigorta Acentesi firmasının taşınmış olduğu ve içerisinde kimse olmadığı görülmüştür. Taşınmaz konum olarak, Çanakkale merkezde yer almakta olup, taşınmazın yakın çevresinde, üst katları ofis-konut konut nitelikli taşınmazlar, zemin katları işyeri olarak kullanılan 3-4 katlı 35-40 yıllık binalar bulunmaktadır. Daha Ayrıntılı ilan için e satış portalını inceleyiniz.

Adresi : Namıkkemal Mahallesi 463 Ada 12 Parsel Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 87,79 m2

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yol kısmen bitişik nizam 6 kat zemin ticaret + konut alanı içerisinde kalmaktadır

Kıymeti : 4.839.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez. 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:22

Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:22

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:22

17/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02405491