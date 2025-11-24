ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/57 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/57 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, CEVATPAŞA Mahalle/Köy, 373 Ada, 110 Parsel, 35 Nolu Bağımsız Bölüm Satış konusu zemin üstü 4. Kat 35 nolu bağımsız bölüm numaralı taşınmazın projesi üzerinden yapılan incelemesine göre;1 salon, 1 ayrı mutfak, 3 oda, 1 banyo ile wc, 1 antre,1 hol,1 adet ön balkon ve 1 adet yan balkon hacimlerinden ibarettir. Taşınmazın bulunduğu bina yaşı 25-30 yıl civarındadır. Satış konusu daire, kullanım olarak 3+1 kapalı mutfaklı daire tipindedir. Taşınmazın balkonlar ve ortak alanlar dahil brüt alanı yaklaşık olarak 120 m2'dir.Satış konusu taşınmaz; Çanakkale İli, Merkez İlçesi Cevatpaşa Mah., Bahriye Üçok Caddesi, Kadir Utku Apt. Kat:4 Bağımsız Bölüm No:3 adresindeki bağımsız bölümdür. Satış konusu Bağımsız Bölüm ön cepheden Bahriye Üçok Caddesi'ne, yan cepheden Çiftlik Sokak'a cepheli durumdadır. Satış konusu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde 2 adet bodrum kat, zemin + 5 normal kat olmak üzere toplamda 6 katlı binada yer almaktadır. Halihazırda satış konusu taşınmazın altyapıları tamamlanmış, bina dış cephesi boyalı ve çevre düzenlemesi tamamlanmış durumdadır. Bağımsız bölümün ana girişi çelik kapıdır. Merdiven korkulukları demir doğrama ve merdiven ile merdiven boşluğu yüzeyleri mermer kaplıdır. Satış konusu taşınmazın bulunduğu binada asansör vardır, bağımsız bölümdeki ısınma sistemi kombi doğalgazdır. Taşınmazın bulunduğu binanın normal katlarında sadece konut amaçlı kullanımlar bulunmaktadır.

Adresi : Bahriye Üçok Caddesi, Kadir Utku Apt. Kat: 4 Bağımsız Bölüm No:35Cevatpaşa Mah. / Çanakkale. Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 120 m2

İmar Durumu: Ana taşınmazın tamamının, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen yolda kısmen blok nizam 6 kat konut alanı içerisinde yer aldığını bildirmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 10:58

20/11/2025

