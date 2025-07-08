ÇANAKKALE KADASTRO MAHKEMESİ

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T.C ÇANAKKALE KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/3

KARAR NO : 2021/26

DAVALI : MAHMUT SEDAT ERURİKER TC.NO : 323....112 Adres: ERENKÖY MAH. ÇAMLI KÖŞK SK. NO:1 İÇ KAPI NO:2 KADIKÖY/İSTANBUL

Mahkememizden verilen 03/09/2021 tarih ve 2013/3 esas, 2021/26 sayılı kararı ile davanın Reddine karar verilmiş ve verilen karar yasal süresi içinde davacılar Ahmet Sınmaz ve arkadaşları vekili tarafından duruşmalı, davalılardan Fahrettin ve Kamile Akyar mirasçıları vekili tarafından duruşmasız temyiz edilmiş yapılan inceleme sonucunda Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 11/06/2024 tarih 2022/5477 Esas 2024/4073 Karar sayılı ilamı ile ;

- Davacılar Ahmet Sınmaz ve arkadaşları vekilinin temyiz temyiz itirazlarının reddiyle, İlk Derece Mahkemesi kararının temyize konu 126 ada 104, 105, 106, 107, 108 parsel sayılı taşınmazlar yönüyle ONANMASINA,

-126 ada 109 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki davacılar Ahmet Sınmaz ve arkadaşları vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE;

-Davalılardan Fahrettin ve Kamile Akyar mirasçıları vekilinin temyiz itirazları kabulü ile 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca temyize konu 126 ada 109 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki hükmün BOZULMASINA,

-59,30 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 368,30 TL'nin temyiz eden davacılar Ahmet Sınmaz ve arkadaşlarından alınmasına,

Taraflarca 1086 sayılı Kanun'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün karar düzeltme isteğinde bulunabileceğine 11.06.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir. İşbu Yargıtay ilamı usulüne uygun olarak taraflara tebliğ edilmiş, taraflardan davacılar Hacer Sınmaz, Selim Sınmaz, Meliha Özel'in 08/10/2024 havale tarihli, Ahmet Sınmaz ve Veli Sınmaz'ın 08/10/2024 havale tarihli, İsmail Sınmaz, Havva Çankaya ve Hatice Sert Vekilleri Av. Haşim Servet'in 08/10/2024 tarihli ve de davacı Selim Sınmaz mirasçıları vekili Av. Uğur Akkılıç'ın05/10/2024 tarihli karar düzeltme dilekçeleri ile anılan Yargıtay ilamına yönelik karar düzeltme talebinde bulunmuşlardır.

Dahili davalı Mahmut Sedat ERURİKER'e gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 11/06/2024 tarih 2022/5477 Esas 2024/4073 Karar sayılı ilamı ile yukarıda belirtilen karar düzeltme dilekçeleri dahili davalı Mahmut Sedat ERURİKER'e tebliğ yerine geçerli olmak üzere Türkiye genelinde ilgiliye ilanen tebliğ olunur. 09/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02256084