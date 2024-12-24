ÇANAKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

BİGA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILACAK TAŞINMAZLAR İli ÇANAKKALE İHALEYİ YAPAN İDARE Biga Milli Emlak Müdürlüğü Tel :0286 3162546 Dahili:147 Sıra No Taşınmaz No Mahallesi/Köyü Ada No Parsel No Cinsi Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhalenin Tarihi İhalenin Saati 1 17040101460 Kahvetepe Köyü - 864 Arsa 3.429,00 Tam 3.430.000,00 686.000,00 10.01.2025 09:30



Çanakkale İli, Biga İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal karşısında belirtilen tarih ve saatinde Biga Milli Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.



1- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Biga Milli Emlak Müdürlüğünce Sakarya Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:2 Biga/ÇANAKKALE (3. Kat Eğitim Salonu) adresinde oluşturulacak ihale komisyonunca yapılacaktır.

2- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Biga Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

3- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Satış bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim yapılacaktır. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faiz ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.

4- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgâh ilmühaberi),

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek Kişilerin nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdan fotokopisinin, tüzel kişilerin ise vergi numarasını bildirmeleri,

ç) Vekâleten katılacakların Noter Tasdikli Vekâletnameyi vermeleri,

d) Geçici Teminat Bedelinin Biga Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuzun (Geçici teminat bedelinin Biga Malmüdürlüğünün Biga Ziraat Bankası Şubesinde bulunan TR72 0001 0000 7400 0010 0052 88 IBAN hesabına yatırılması halinde Biga Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) Geçici teminatın veya 2886 sayılı Kanunun 27nci Maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek ) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

e) Özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde (2025 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

5- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar adlarına veya vekâleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7-Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.

8- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.

9- Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince;” Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2021 yılı birim fiyat listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerektiği belirtildiğinden; Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden;

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak:

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş),

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır

10- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

11- İhale bilgileri http:/milliemlak.gov.tr ve https:// Çanakkale.csb.gov.tr/ milli emlak duyuruları internet adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.



#ilangovtr Basın no ILN02138533