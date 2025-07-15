İ L A N

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

01.07.2025

Sayı : 2025/191 Esas

Konu : Gaiplik İlanı (2)

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Çanakkale ili Merkez ilçesi Karacaören Köyü197 ada 41 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Ahmet kızı Hanife'nin Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/05/2015 tarih, 2014/479 Esas 2015/626 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale Defterdarlığının kayyım tayin edildiği anlaşılmakla, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/191 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Ahmet kızı Hanife'nin gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur.

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