T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

11.06.2025

Sayı : 2025/190 Esas

Konu : İlan Müzekkeresi

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Çanakkale İli Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi 1222 ada 2 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Mehmet Tahsin Oğlu Mustafa Necati'nin Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/05/2015 tarih, 2014/822 Esas 2015/577 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale Defterdarlığının kayyım tayin edildiğini, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/190 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Mehmet Tahsin Oğlu Mustafa Necati'nin gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur.11/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02242175