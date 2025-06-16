ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

11.06.2025

Sayı : 2025/189 Esas

Konu : İlan Müzekkeresi

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Çanakkale İli Merkez İlçesi, Barbaros Mahallesi 245 ada 5 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Mehmet Kızı Lütfiye'nin Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/05/2015 tarih, 2014/726 Esas 2015/581 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale Defterdarlığının kayyım tayin edildiğini, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/189 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Mehmet kızı Lütfiye'nin gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu birinci kez ilan olunur. 11/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02242170