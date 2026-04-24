ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1214 Esas Tereke

BURSA ili, KARACABEY ilçesi, SULTANİYE mah/köy, 70 Cilt, 82 Aile sıra no, 42 sırada nüfusa kayıtlı 12/04/1969 doğumlu 12/07/2025 tarihinde vefat eden müteveffa Hayrettin Kuşçu'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi gerekmekte olup, TMK'nun 634. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlandığından,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların müteveffa Hayrettin Kuşçu'dan alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

