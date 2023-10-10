İLAN

ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/303 Esas

KARAR NO : 2023/112

Davacı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda Davalı Rüstem Karakaş'ın adresten ayrıldığı ve tebligat yapılamadığı adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ ile;

1-)21.000,00 TL ecrimisil bedelinin, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

2-)Kabul edilen 21.000,00 TL üzerinden binde 68,31 oranında hesaplanan 1.434,51 TL karar ve ilam harcının, davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-)Davacının karşıladığı 571,90 TL keşif harcı, posta ücretleri olmak üzere toplam 5.288,49 TL yargılama giderinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-)Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihindeki AAÜTuyarınca kabul edilen 21.000,00 TL üzerinden takdir edilen 9.200,00 TL vekalet ücretinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-)Kararın kesinleşmesi halinde taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının yatırana re'sen iadesine,

Davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01906057