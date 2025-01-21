ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/513 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli,Merkez İlçesi, Musaköy Köyü
ADA NO : 116
PARSEL NO : 16
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 47,41 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : KADRİ EVCEK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/513 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/12/2024
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