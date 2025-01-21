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ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 00:00

T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/513 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli,Merkez İlçesi, Musaköy Köyü

ADA NO : 116

PARSEL NO : 16

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 47,41 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : KADRİ EVCEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/513 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02159464