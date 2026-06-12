ÇAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ÇAN 1. ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/86 Esas,2026/130 Karar

Davacı Merve Kalkan tarafından davalı Enes Kalkan aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacı davasının kabulü ile; Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çeltik Mah/Köyü,Cilt No:42, Hane No:97, BSN:46 nüfusuna kayıtlı Selahaddin ve Cahide kızı01/02/1994 Çan doğumlu 32797249058 TC kimlik numaralı davacı MERVE KALKAN ile aynı hanede BSN:35'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Kevser oğlu 25/06/1989 Biga doğumlu 26779443596 TC kimlik numaralı davalı ENES KALKAN'ın TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 80.000,00TL maddi, 80.000,00TL manevi tazminata, çocukların velayetinin davacı anneye tevdiine, müşterek çocuklar ile davalı arasında kişisel ilişki tesisine, davacı ve müşterek çocuklar için ayrı ayrı 6.000,00TL iştirak, tedbir ve yoksulluk nafakasının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine hükmedilmiş ve hüküm Fatih Mahallesi İstanbul Cad. No:20/A Küçükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden ENES KALKAN’a tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçene tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.10/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02486456