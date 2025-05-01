ÇAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2023/95 Esas Davacı Ömer Gökoğlan ile davalılar Ali Toptaş, Ayşe Ataşlı, Ayşe Erdoğan, Ayşe Kaçar, Ayşe Şehitoğlu, Elif Haydan, Elif Karakurt, Erdoğan Toptaş, Fatma Altunbaş, Fatma Gökoğlan, Hanım Bayram, Hatice Gökoğlan, Huriye Altunbaş, Hülya Türktekin, Hüseyin Toptaş, Hüsnü Toptaş, Kezban Türktekin, Keziban Toptaş, Levent Toptaş, Mehmet Toptaş, Meryem Özer, Muhammet Toptaş, Mustafa Toptaş, Nazire Öztürk, Niyazi Toptaş, Nuray Dündar, Nurgül Alsancak, Ömer Toptaş, Raziye Toptaş, Selma Akbulut, Suna Tunçel, Ümmügülsüm Toptaş, Ümmühan Gökoğlan, Veli Toptaş, Yılmaz Toptaş, Zeynep Toptaş arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Denizli İli, Baklan İlçesi, Kavaklar Mahallesi, 141 ada, 7 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hak iddia edenlerin 30 gün içinde mahkememiz dosyalarına müracaat etmeleri hususu TMK 713/4 maddesi gereğince ilan olur.

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