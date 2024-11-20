BÜYÜKÇEKMECE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT

İlçe Müdürlüğümüzce Olesya Gergi Babi’ye ev hayvanını terk etmesi ve bildirimde bulunmaması nedeniyle 18.11.2024 tarih ve 16723667 sayılı 60.239 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Belirtilen idari para cezasının 30 gün içerisinde Büyükçekmece Mal Müdürlüğümüze ödenmesi ve ödeme makbuzunun tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir. Kişi adresinden ayrıldığından ve başkaca adresi tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. İdari yaptırım kararı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

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