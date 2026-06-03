BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/16521 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16521 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz ; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 125 ada, 14 parselde kayıtlı On Altı Katlı Betonarme Ofis, İşyeri, Mesken Ve Arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 4387 / 626808 arsa paylı 1.kat 15 no.lu Home Ofis nitelikli bağımsız bölümün (1/1) tam hissesi borçlu B....... E.......... adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Satışa konu taşınmaz; tapu kaydında İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 125 ada, 14 parsel, 1.kat, 15 numaralı bağımsız bölüm nolu Home Ofis nitelikli taşınmaz olarak kayıtlı olduğu, Ana Taşınmaz Özellikleri: Bina, yol altı 3 kat ve yol üstü 13 katlı, 158 bağımsız bölüm içermekte olup, betonarme tarzında, 4A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelerden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre bodrum katlarda binaya ait ortak alanlar, 1.bodrum katta dükkan, zemin kattan, 12.normal kata kadar her katta 12 adet home ofis olmak üzere binada toplam 158 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri :Taşınmaz fiili durumda mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz home ofis nitelikli ve 1.Normal Katta yer almaktadır. girişine göre sağ ve ön cephede yer almakta olup güney ve batı cephelidir. Taşınmaz mimari projesine göre net 48,16 m² + 13 m² kapalı balkon +10,65 m² açık balkon, brüt 55 m², 14 m² kapalı balkon +11 m² açık balkon alanlıdır. Taşınmaz projesinde salon, oda, mutfak, banyo, antre/hol, 1 adet kapalı balkon ve 1 adet açık balkon bölümlüdür. Taşınmazın ısınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanmaktadır. Keşif günü taşınmazın kapısı kapalı olması sebebi ile taşınmazın içerisine girilememiştir.

Adresi :Zafer Mah. 145. Sok. Sefa Mavera Apt. No: 2, Kat:1, D:15 Esenyurt/İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.089,36 m2

Arsa Payı : 4387/626808

İmar Durumu : Esenyurt İlçesi, Zafer Mahallesi, 125 ada, 14 parsel, Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık nizam, Emsal: Plan otu, T1 ticari alan ında kalmaktadır. Plan notu; (T1) Alanlarında; ticaret ve hizmet amaçlı yapılar, bürolar, iş hanları, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, bankalar, oteller, sinema tiyatro gibi kültürel ve sosyal tesisler, konut alanları yapılabilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınmak koşulu ile özel hastane ve özel eğitim tesisleri yapılabilir. KAKS:2.00; min. ifraz büyüklüğü:1000 m²dir. Toplam inşaat alanının %50den fazlasının ticaret olarak kullanılması halinde KAKS:3.00; min. ifraz büyüklüğü:2000 m²dir. T1 alanlarında 1000 m²ye kadar alanı olan taşınmazlar hmax:24.50m, 1000-3000 m² arası taşınmazlarda hmax:36.50mt, 3000-5000 m² arası taşınmazlarda hmax:45.50 mt, 5000 m² den büyük olan taşınmazlarda ise hmax: serbesttir. Avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Ayrıca TEM GUNEYI 4. ETAP Plan iptal kararı bulunmaktadır. Mahkeme Kararınca İptal edilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 14:45

01/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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