BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/16835 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16835 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Esenyurt İlçe, KIRAÇ Mahalle/Köy, 346 Ada, 1 Parsel, 58 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre; "1- İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kıraç Mahallesi, 346 ada, 1 parsel sayılı 8.001,17m2 arsa üzerinde, ana gayrimenkul "ARSA" niteliği ile kayıtlı, "MESKEN" nitelikli, A Blok 58 nolu bağımsız bölüm taşınmaz; İmar Durumu Esenyurt Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.08.2025 tarih ve 6871 sayılı imar durum belgesine göre; Esenyurt İlçesi, Piri Reis Mahallesi, 346 ada, 1 parsel, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.09.2013 tarih ve 1855 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 6. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı?nda taks:0.30, kaks:1.50, hmaks:30,50, konut alanında kalmaktadır. 346 ada 1 parsel 25.10.2023 tarihli ve 2023/424 sayılı yeni yapı ruhsatı düzenlenmiştir. TAŞINMAZIN KONUMU ve AÇIK ADRESİ: İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, tapu kayıtlarında Kıraç Mahallesi, yerleşimde Piri Reis Mahallesi, 2282.Sokakta No: 4, A Blok 6.kat Daire (58) Esenyurt posta adresinde yer almaktadır. Parsel doğuda 491.Sokak, batıda 2278.Sokak, kuzeyde 2281.Sokak, güneyde 2282.Sokak ile sınırlıdır. Taşınmazın konumlu olduğu bölge konut mıntıkası şeklinde teşekkül göstermiştir. Taşınmaz bölgesi ilçenin düzenli yapılaşma gösteren kısmında yer almaktadır. Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır. Taşınmaza Necip Fazıl Kısakürek Caddesinden ayrılan 2281. Sokak üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. D100 Karayoluna 1.100mt, Necip Fazıl Kısakürek Caddesine 600mt mesafede yer almaktadır. Adresi: Piri Reis Mahallesi, 2282.Sokak No: 4 Kılıç Panorama Sitesi A Blok Kat:6 Daire 58 Esenyurt/ İstanbul TAŞINMAZIN GENEL, ÇEVRESEL VE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ: Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz; 8.001,17m² arsa üzerinde inşa edilmektedir. A Blok; 2 bodrum+ zemin + 8 normal kattan oluşmaktadır. 11 katlı olup, blok dahilinde 77 adet bağımsız bölüm içermektedir. Betonarme tarzında, IV C yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina ana girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Mimari projesine göre; 1.bodrum katında 7 daire, zemin ve 7.normal kat arsasında her katta 8 daire, 8.katta 7 daire bulunmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Giriş holü merdivenler basamak ve sahanlıkları natamam durumdadır. İnşaatı devam etmektedir. Asansör bulunmaktadır. Kapalı otopark imkanı bulunmamaktadır. Yapıya ait Enerji kimlik belgesi görülememiştir. Konu taşınmazın bulunduğu parsel, D-100 Karayolundan ayrılan Necip Fazıl Kısakürek Caddesi devamındaki 2281.Sokak cepheli konumdadır. Bina imar durumu ve mimari projesine uygun olarak inşa edilmiş olup, bağımsız bölümün yer aldığı ana binada kapalı otopark bulunmamaktadır. Parsel hafif eğimli topoğrafyaya sahip arazi üzerinde yer almaktadır. Belediyenin her türlü alt ve üst yapı imkanından istifade etmektedir. E-5 Karayoluna yaklaşık mesafesi 1100mt civarındadır. Taşınmaz, civarın talep gören konut bölgesinde yer almakta olup, emlak piyasası bakımından satışa elverişli konumda yer almaktadır. İstanbul genelinde olduğu üzere bölge deprem riski taşımakta olup, krediye uygun olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz tapu kaydında mesken vasıflı olup, fiili olarak da mesken olarak kullanıldığından KDV oranının %1 olacağı tespit edilmiştir. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz mesken nitelikli olup, ana binanın 6.katında yer almaktadır. Projesine üzerinde yapılan incelemede göre 66,51m2 net, 97,95m2 brüt alanlıdır. Projesine göre antre, salon+ mutfak, bir tanesi ebeveyn banyolu iki oda, banyo- WC hacminden oluşmaktadır. Giriş kapısı ile daire iç kapıları mevcut olmayıp, zemin döşemeleri şap şeklinde, duvarları sıvalı, mutfak, banyo- WC mahalleri ince imalatları tamamlanmamıştır. Mutfak zemini seramik, banyo- WC mahallinde seramik imalatı tamamlanmıştır. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumda değildir. Taşınmaz keşif anında inşaat halindedir." denilmiş olup, iş bu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır.

Adresi : Piri Reis Mahallesi, 2282.Sokak No: 4 Kılıç Panorama Sitesi A Blok Kat:6 Daire 58 Esenyurt/ İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.001,17 m2

Arsa Payı : 1585/300000

İmar Durumu :İnşaat tarzı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.09.2013 tarih ve 1855 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 6. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda taks:0.30, kaks:1.50, hmaks:30,50, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TEDAŞ lehine 99 Yıllığı 1 TL'den kira şerhi ve Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:45

16/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

