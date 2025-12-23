BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/19350 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19350 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZ:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre; "İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Kırlangıç Sokak No:2-8F Olcay Dorukkent Sitesi adresinde , mevcut tapunun 353 ada, 8 parsel sayılı 6.063,63 m2 alanlı arsa üzerinde birden çok B.A.K. yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken F Blok 1. kat 8 nolu meskendir. Keşif mahallinde yapılan incelemelerde, mesken: 2 oda 1 salon, mutfak, hol, antre, banyo , balkon ve wc ' den müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları laminant parke, ara ıslak (hol,antre ,mutfak banyo,wc ) gibi, yerlerin taban alanları seramik mesken saten boyalı , kartonpiyerli , elektriği , suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli , mutfak dolapları mobilya tezgahı granit duvarları renkli fayans , banyosu klozetli lavabolu , duşakabinli , duvarları renkli fayans , iç doğramaları kanat ve kasaları Amerikan kapı , dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, meskenin net ~ 75 m², alanlı olduğu tespit edilmiştir. Meskenin Site içerisinde, otoparklı, güvenlikli, bahçe peyzajlı iyi bir konumda olduğu görülmüştür . Gün boyu yaya ve araç trafiği bakımından yoğun bir bölgede yer almaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Mesken , Esenyurt meydana 4,00 Km, Esenyurt Belediyesine 4,5 Km , Esenyurt Devlet hastanesine 4,00 km, mesafededir." denilmiş olup, iş bu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır.

Adresi : Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Kırlangıç Sokak No:2-8F Olcay Dorukkent Sitesi, F Blok 1. Kat, Daire:8 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.063,63 m2

Arsa Payı : 1650/606363

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli TEM Güneyi 7.Etap Kısım 2 İmar Planı kapsamında İnşaat Nizamı :Serbest , 4 KAT, Yerleşik KONUT alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine 99 yıllığı 1 TL bedelle kira şerhi)

Diğer : Yönetim Planı: 06/03/2015

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:55

19/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02367519