BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.450.000,00

1

Taşıt

59AIC110 Plakalı , 2022 Model , OPEL Marka , Astra Tipli , 10XVD71969560 Motor No'lu , VXKFPHNSTN1035458 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Sarı , Otomobil (Satışa konu araç, 2022 model yılına sahip SARI renkli, 1OXVD71969560 motor numaralı, VXKFPHNSTN1035458 şasi numaralı, OPELmarka, ticari adı ASTRA, silindir hacmi 1199, benzinli, otomatik vitesli, 5 koltuklu, M1 araç sınıfında yolcu nakli/hususi aracıdır. Aracın plakaları üzerindedir. Aracın kontak anahtarının olmadığı, kapılarının kapalı olduğu görülmüştür. Aracın kilometresi okunamamıştır. Şasi numarası araç sürücü ön cam içinde görülmüştür. Aracın motor kaputu açılamamıştır. Aracın çift renk ve cam tavanlı olduğu görülmüştür. Koltuk döşemesinin parçalı deri ve kumaş olduğu, kondisyonunun iyi olduğu görülmüştür. Araç içi ve dışının, saklama koşulları ile uyumlu ve görünür şekilde kirli olduğu görülmüştür. Belirgin bir dış hasar görülmemiştir. Lastikler %20 ömrünü tamamlamıştır.) Araç Güler Yediemin Otoparkı (Kumburgaz Mah. Sonay Cad. No:18 Büyükçekmece) adresindedir.