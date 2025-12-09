BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/2861 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2861 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu Taşınmaz Tapu Kaydında; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 3077 ada, 41 parsel, 233,11m2 arsa üzerinde, kat irtifakı tesisli ana gayrimenkul "Arsa" niteliği ile kayıtlı, "Mesken" nitelikli, 3.kat (10) bağımsız bölüm numaralıdır.Ana taşınmaz 233,11m²arsa üzerinde bir adet toplam 10 bağımsız bölüm olarak inşa edilmiştir. Bodrum+ zemin+ 3 normal kattan oluşmaktadır.Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Dış cephesi sıvalı, boyalıdır.Ana giriş kapısı camekanlı demir doğramadır.Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer kaplamalıdır. Asansör bulunmaktadır.Otopark imkanı bulunmamaktadır. Taşınmaz mesken niteliklidirZemin katından giriş yapılan ana yapının tapu kaydına göre 3.katında yer almaktadır.Kuzey ve Batı cephelidir. Projesi ve mahallinde yapılan yapılan incelemede göre 70,38m2 alanlıdır. Projesine göre antre, hol, banyo-WC, WC, iki oda, salon, mutfak, iki balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan emsal taşınmazlar incelenmiş olup, onaylı mimari projesi tetkik edilmiştir. Giriş kapısı çelik, emsal dairelerde iç kapıları panel ahşap ve PVC pencere çift camlı, yer kaplamasııslak zeminlerde seramik, salon ve odalarda parke kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Emsal dairelerde banyoda, klozet, duş kabini, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır..

Adresi :Balıkyolu Mahallesi, 495.Sokak No: 2 Bahattin Demir Apartmanı Kat: 3 Daire: 10Esenyurt/İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 233,11 m2

Arsa Payı : 50000/466220

İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 12.07.2013 tarih, 1525 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam, 4 kat, konut alanında kalmaktadır. Ancak söz konusu parsel üzerinde Danıştay 6.Daire Mahkemesinin 16.10.2023 tarih, 2023/4489 esas 2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı iptali bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu parseli de kapsayan alana ilişkin İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 30.10.2023 tarih, 2023/1285 esas sayılı kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararı bulunduğundan imar durum belgesi düzenlenememektedir

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:51

Not: Taşınmazla ilgili detaylı bilgi e ihale ortamında yayımlanmıştır.

06/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

