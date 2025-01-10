BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/253728 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/253728 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜZELCE Mahalle/Köy, İki Şosa Arası Manastır Bayırı Mevkii, 417 Ada, 1 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa esas taşınmaz, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, tapu kayıtlarında Güzelce Mahallesi, yerleşimde Bahçelievler Mahallesi, İdeal sk., AKS City B4 Blok, Kat: 2 Daire: 13 posta adresinde yer almaktadır. Parsel batı yönünden İdeal sk., kuzey yönünden İstanbul caddesine cephelidir. Taşınmazın konumlu olduğu bölge konut ve ticaret mıntıkası şeklinde teşekkül göstermiştir. Taşınmaz bölgesi ilçenin düzenli yapılaşma gösteren kısmında yer almaktadır. Özel araç ile ulaşım imkanları kolaydır. Bahçelievler merkeze yaklaşık 530,00 m mesafede, Büyükçekmece Belediyesi Celaliye Sosyal Tesislerine yaklaşık 6.850,00 m mesafede, sahile yaklaşık 460,00 m mesafededir. Taşınmazın bulunduğu parsel E-5 karayolu kenarındadır. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine kuş uçuşu yaklaşık 5.950,00 m mesafede, O-3 TEM otoyoluna kuş uçuşu yaklaşık 4.900,00 m mesafededir. Taşınmaz mesken nitelikli olup, B4 blok giriş yönüne göre sol cephede yer almaktadır. Zemin kattan giriş yapılan ana yapının 2. Katında yer almaktadır. Taşınmaz projesine göre; alt katta 1 salon, 1 mutfak, 1 yatak odası ve duş, 1 wc, 2 balkon, üst katta; 1 genel banyo, 3 oda ve terastan oluşmakta olup 4 oda 1 salondur. Kuzeydoğu cephelidir.Projesi üzerinde yapılan incelemede göre 160,00 m2 net alanlı, teras ve balkon alanları dahil 180,00 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre mesken ve balkon haciminden oluşmaktadır. Ana giriş kapısı camekanlı alüminyum doğramadır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları alüminyumdur. Taşınmazın yer aldığı binanın 2015 yılında inşaatına başlanmış olup, iskanı 2024 yılında alınmıştır. 1 adet asansör kabini(çalışır durumda) bulunmaktadır. Kapalı otopark imkanı bulunmaktadır. Site içerisinde sosyal donatı alanları bulunmakta olup, spor aktvite alanı - açık havuz - yeşil alan, kamelyalar ve çocuk oyun alanları mevcuttur.

Adresi : Güzelce Mahallesi, Yerleşimde Bahçelievler Mahallesi, İdeal Sk., Aks City B4 Blok, Kat: 2 Daire: 13 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 19.089,50 m2

Arsa Payı : 243/40310

İmar Durumu : Var, Yola Mesafesi 530 m, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Kumburgaz TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Kartaltepe Bahçelievler Etabı Uygulama İmar Planında kısmen ayrık nizam, 4 kat, E=0.80, konut+ticaret alanında, kısmen de ayrık nizam, 3 kat, E=0.75, konut alanında kalmaktadır. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Eklenti: 67 nolu depo, diğer hususlar tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 14:59

09/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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