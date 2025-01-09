BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/35431 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/35431 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 2612 Ada, 7 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre:

Satışa konu dükkan nitelikli taşınmaz tapunun; Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü, 2612 ada, 7 parsel numaralı, 192,93 m2 yüzölçümlü, "7 Katlı Betonarme Mesken Ofis" nitelikli ana taşınmazı üzerinde bulunan, 149-151 dış kapı numaralı binada, zemin katta yer aldığı, taşınmaz 32/200 arsa paylı ve 9 bağımsız bölüm numaralı olduğu. bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlandığı. Bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verildiği. Yakın çevresinde, konut, ticaret + konut nitelikli yapılar, ilköğretim ve lise okulları, Belediye Nikah Sarayı bulunduğu. Bina betonarme karkas tarzda inşa edildiği. Binanın bodrum katları ile zemin katının dükkan, normal katlarının ise mesken nitelikli taşınmazlardan oluştuğu belirlendiği. Satışa konu Taşınmazda giriş kapısı ve pencere doğramaları, vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortaların tam olduğu. Taşınmaz, incelenen ilgili Belediye'deki kat irtifakına esas mimari projesine göre; net 98,78 m2 - brüt 112,18 m2 olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesinde, Sivas Kongre Caddesi İle Bağlantılı Fikri Sönmez Caddesi Üzerinde Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 192,93 m2

Arsa Payı : 32/200

İmar Durumu: Satışa konu ana taşınmaza ait imar durum yazısı bulunmadığından ilgili Belediye'nin resmi internet sitesinde yapılan araştırmada; Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 2612 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın onaylı Uygulama İmar Planındaticaret + konut alanında kaldığı, ancak TEM Güneyi 2. Etaba ilişkin İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 28.09.2023 tarih 2021/2361 Esas - 2023/1882 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı iptalinin bulunduğu, hukuki sürecin devam ettiği belirlenmiştir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 13:58

07/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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