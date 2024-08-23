BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2020/2071 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/2071 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Kuzey Caddesi ve Aysu Sokak köşesinde, tapunun 532 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı ve Kuzey Caddesinden 10-12, Aysu Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 1.609,50m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Kuzey Caddesi ve Aysu Sokak olmak üzere iki kadastral yola cepheli, köşe konumlu parselin, Kuzey Caddesine paralel cephesi 41,52mt, Aysu Sokağa paralel cephesi 34mt civarında olup, taşınmaz parseli düz satıhlı, doğal yapısını koruyan boş arsa vasfında olup, üzerinde herhangi bir yapı yada muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaza yakın konumda orta ve küçük ölçekli sanayi yapıları ile konut binaları mevcut olup, cephe aldığı yollar asfalt kaplama şeklinde, bulunduğu bölgede yapılaşma takribi %60-70 seviyelerinde tamamlanmış durumdadır. Konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, civarın talep gören ticaret ve konut alanında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Kavaklı Mahallesi, Kuzey Caddesi Ve Aysu Sokak Köşesinde, Tapunun 532 Ada, 14 Parsel Numarasında Kayıtlı Ve Kuzey Caddesinden 10-12, Aysu Sokaktan 1 Dış Kapı Numarası Alan 1.609,50M2 Miktarlı Arsa Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.609,50 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planında, TAKS:0.25, KAKS:1.00, Ayrık Nizam 4 kat, Ticaret Konut alanı olarak planlanmıştır denilmiştir.

Kıymeti : 48.285.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 14:50

15/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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