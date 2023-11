BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.





Sıra No

Ada-Parsel

Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat



1

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2599 ada 52 parsel sayılı taşınmaz.



680,90 m2



Blok nizam, 1 Kat

Konut Alanı



3.404.500,00 TL





102.135,00 TL



1-İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 2.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2-İhale 12.12.2023 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 2. katında bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

3-İhale konusu taşınmaz, 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar Planında blok nizam, 1 kat konut alanında kalmaktadır. Ayrıntılı imar bilgileri ve imar durumu için Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alınabilecektir

4-Taşınmazın tapu kaydında kamu hacizleri ile icrai hacizler mevcut olup, hacizlerin kaldırılmasına müteakip tapu devri yapılabilecektir.

5-İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

6- İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile yukarıdaki belgelerle birlikte en geç 11.12.2023 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) kadar Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında vererek müracaat edeceklerdir.

7-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İlan olunur.



