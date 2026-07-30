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2026 YILI PARKE TAŞ YOL MALZEMELERİ ALIM İŞİ
2026 Yılı Parke Taş Yol Malzemeleri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/1368038
1- İdarenin
1.1. Adı
:
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
:
Fatih Mahallesi Şehremini Sokak No:1 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
0212 444 0 340
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
24.08.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi Toplantı Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İSTANBUL
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
2026 Yılı Parke Taş Yol Malzemeleri Alım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
15 Kalemden Oluşan Muhtelif Miktarlarda Parke Taş Yol Malzemeleri
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Büyükçekmece Belediyesi Sınırları İçerisinde İdarece Gösterilecek Herhangi Bir Noktaya (Cadde - Sokak - İş Başı Şantiye Alanları veya Güzelce Mahallesinde Bulunan Fen İşleri Müdürlüğü Depo Alanı) Teslim Edilecektir.
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imza tarihini izleyen 60 (Altmış) takvim günü içerisinde Yüklenici tarafından ihale konusu malların İdarenin talep ettiği miktarlarda peyderpey teslimi yapılacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen gün işe başlanır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02518473