BÜYÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/13 Esas

DAVALI : 1-ALİ KAYA 58072176512

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız, adresinizin bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Tensip Taptı, Bilirkişi Raporu ve Duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde dava dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz, aksi halde HMK'nun 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde öne sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve HMK'nun 147/2 uyarınca duruşma günü olan 04/07/2025 günü saat 09:55'te yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu/ dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02191746