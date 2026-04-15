T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ

06.04.2026

Sayı :2026/212 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN

Davacı , AYGÜL AÇKALMAZ ile Davalı , ERKAN AÇKALMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı ERKAN AÇKALMAZ - 45706925738 adına çıkartılan davetiyelerin de bila iade edildiğinden, zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması hasebiyle Tempelhof-Kreuzberg Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşandıklarını, Evliliklerinin 31.10.2008'de mahkeme kararı ile sona erdiğini, Mezkur dava kararı 01.07.2010'dakesinleştiğini, Davacı 4*********2 T.C kimlik numaralı AYGÜL AÇKALMAZ hakkında Tempelhof-Kreuzberg Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu boşanma kararının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca muteber kabul edilmesi için işbu tanıma ve tenfiz davasının açıldığını Dava dilekçesi , tensip zaptı ve duruşmanın atılı olduğu 07/10/2026 günü saat 10.40' da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı ERKAN AÇKALMAZ'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02448271