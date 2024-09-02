T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/795

DAVACI : AYTEN KALBURCUOĞLU-23462092222

DAVALI : 1-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVALI : 2- MALİYE HAZİNESİ

DAVALI : 3- BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVALI : 4-AHMET KIZI HAFİZE MİRASÇILARI

Mahkememizin 2021/795 Esas sayılı dosyasında davacı AYTEN KALBURCUOĞLU'nun davasız ve aralıksız olarak yirmi yıldan fazla süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurduğu iddiası ile dava konusu İstanbul İli, Beylilkdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 703 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın 282/349 payının Ahmet kızı Hafize mirasçıları adına olan tapusunun iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talepli açılan davaya ilişkin olarak;

Dava konusu İstanbul İli, Beylilkdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 703 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın Ahmet kızı Hafize mirasçıları adına kayıtlı olan 282/349 paya ilişkin TMK 713/4 maddesi uyarınca hak iddiasında bulunan kişilerin iddialarını mahkememize bildirmek üzere bir aylık süre verildiği, aksi halde davacı dışında hak iddiasında bulunan kişi olmadığı değerlendirilmek suretiyle karar verileceği hususu ihtar olunur.

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