T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ

17.07.2025

Sayı : 2021/90 Esas

Konu :İlanen tebligat

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı LIUBOV VALIENIKOVA YÜCEL adına gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiş, 07/01/2025 tarihinde "1-Davanın KABULÜNE, KIRKLARELİ İli, LÜLEBURGAZ İlçesi, SAKIZKÖY Köyü/mah. Cilt 36, hane 199'de nüfusa kayıtlı, İ**** ve REŞİDE'den olma, */*/1971 doğumlu,105******38 Tc kimlik nolu, davacı MESUT TUNCAY ile Ukrayna uyruklu*/*/1985 doğumlu, ET2***34 pasaport nolu, S**** ve RAİSA'dan olma davalı LIUBOV VALIENIKOVA YÜCEL'in TMK 166/1 Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 2-Alınması gerekli karar ve ilam harcı olan 615,40-TL harcın davacı tarafından yatırılan 59,30-TL peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 556,10-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,3-Davacının dava açılırken yatırdığı 59,30-TL başvuru harcı ve 59,30-TL peşin harç ile yargılama sırasında tebligat müzekkere masrafı olarak davacının yatırdığı gider avansında karşılanan 12.424,25-TL(tebligat, müzekkere ve ilan masrafı) yargılama gideri olmak üzere toplam 12.542,85-TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 5-Dosyada bulunan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine, Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiştir. Gerekçeli karar evrakı davalı LIUBOV VALIENIKOVA YÜCEL'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02299522