BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:54*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/9 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 445.000,00 1 Taşıt 32HA676 Plakalı , 2004 Model , VOLKSWAGEN Marka , CITYVAN 3K 2.5 TDI Tipli , AXD021265 Motor No'lu , ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:45

21/07/2025

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02264759