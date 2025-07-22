×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 00:00

Örnek No:54*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/9 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
445.000,001Taşıt32HA676 Plakalı , 2004 Model , VOLKSWAGEN Marka , CITYVAN 3K 2.5 TDI Tipli , AXD021265 Motor No'lu , ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:45

21/07/2025

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02264759